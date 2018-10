Königsfeld Der "Gestalter" dynamischer Geschichten

Roland Ziegler kam aus völlig anderen Beweggründen zur Kunst als das Gros seiner Kollegen, dazu bezeichnet er sich nicht unbedingt als Künstler, sondern eher als Gestalter, wie er zur Eröffnung betonte.

Doch wie kam nun "Rock’n’Rollo", wie er sich selbst aus seiner Lebensgeschichte bezeichnet, überhaupt in die Klinik? "Ich war vor einigen Monaten als Patient zu einer Reha-Maßnahme nach Herzinfarkt und beginnender COPD in der Klinik. Und ich habe hier Kunstausstellungen erlebt", erzählt er.

Irgendwann habe er angefangen zu malen – ausschließlich in Acryl, aber mit verschiedenen Techniken, wie man an seinen Bildern unschwer erkennt. "Ich fühle mich wohl als Maler", gesteht er ein. Derzeit sei er an Bild Nummer 79. "Ich nummeriere die Bilder und signiere auf der Rückseite, so kann jeder meine Bilder aufhängen, wie es ihm passt", erzählte er.