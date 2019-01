Königsfeld David Bradula neuer Kassierer beim FC

Dass der Verein nicht nur auf dem Sportplatz präsent ist, bewiesen die Ausführungen von Schriftführer Tobias Lupfer. Zu einem Maihock wurde eingeladen. Ein Public Viewing mit abruptem Ende, hervorgerufen durch das Ausscheiden der deutschen Mannschaft, gab es in der Gemeindehalle. Ein Flohmarkt für Baby- und Kinderkleidung und Artikel war ein Erfolg. Ein Dart-Turnier wurde veranstaltet. Beim Kreiserntedankfest gehörte man zu den Helfern. Das gemeinsame Treffen aller Vereine zum Jahresende bewirteten die Fcler. Beim Sportplatz wurde auch Hand angelegt. Hier wurde ein Ballfangzaun errichtet. Für den Vorsitzende Stefan Hock waren die erwähnten Veranstaltungen durchaus positiv zu werten.

Er gab auch gleich ein paar Details zu geplanten Terminen und Arbeiten preis. So soll der Gemeindepokal vom 8. bis 10. Juni in Weiler stattfinden und der Festplatz soll verschönt werden. In die Planungsphase geht es für die Erweiterung des Vereinsheims. Sein Fazit zum Schluss seiner Ausführungen "ihn mache es stolz was dieser kleine Verein alles stemme". Ortsvorsteher Heinz Kammerer ist stolz auf den Verein mit seiner Struktur. Sein Dank galt allen die sich hier ehrenamtlich einbringen.

In seinem letzten Kassenbericht legte Ralf Rapp wieder ein umfangreichen Zahlenwerk vor. Dieses wies am Ende ein Plus auf.

Die Neuwahlen gingen recht zügig über die Bühne. Es konnten alle Posten besetzt werden. Julia Kaluza bleibt stellvertretende Vorsitzende. Zum neuen Kassierer wurde David Bradula gewählt. Bereichsleiter für Veranstaltungen ist wieder Andreas Jäckle. Frank Seckinger fungiert eine weitere Amtszeit als Bereichsleiter Sport. Ob bei der Kasse alles in Ordnung ist wird wieder von Herbert Staiger und Sabine Weisser geprüft.

Im letzten Tagesordungspunkt Verschiedenes wünschte sich Vereinswirt Hans Jäkle dass nicht nur die aktiven zur Jahreshauptversammlung kommen sollen. Er vermisse hier andere Mitglieder. Dies wäre auch im Hinblick auf den Wunsch von Stefan Hock, dass der ein oder andere Helfer zu finden sei, ein wichtiger Aspekt. Abschließend dankte Frank Seckinger dem Vorsitzenden für seine Arbeit.