Königsfeld Corona-Alltag in den Grundschulen

Dies gilt auch in den Pausen und in der verlässlichen Grundschule. Die Flächen wurden in vier Teile aufgeteilt. Sie werden wöchentlich unter den Schülern getauscht. Weiterhin wird bei der Nachmittagsbetreuung eine Durchmischung der Klassen vermieden. Durch diese Vorgehensweise wird mehr Personal benötigt. So ist es in diesem Schuljahr nur montags möglich, eine Betreuung mit vier Kräften anzubieten.

Momentan sind alle Lehrkräfte und Schüler in voller Anzahl im Präsenzunterricht. Kathrin Steidinger und Manfred Wetzel von der Schulleitung sind froh, dass bis jetzt alles ohne Probleme abgelaufen sei. Weiter sehen sie es als Vorteil, wenn keine Masken getragen werden müssen. Sie hegen die Hoffnung, so auch über den Winter zu kommen.

In der Axel-Strecker-Grundschule in Neuhausen gibt es vier Klassen. Hier wird der Unterricht in den Klassen eins und zwei in einigen Fächern jahrgangsübergreifend gestaltet. So dürfen sie auch in Corona-Zeiten miteinander in Kontakt kommen. Die jahrgangsübergreifenden Klassen drei und vier hingegen dürfen nicht auf die Klassen eins und zwei treffen. Daraus resultiert, dass sich der gesamte Unterrichtsablauf sehr viel komplizierter gestaltet.

Kinder gehen gestaffelt in die Pause

Die momentan 46 Kinder gehen gestaffelt in die Pause und haben unterschiedliche Pausenhöfe. In den Gängen und auf dem Weg zur Toilette sowie auf dem Pausenhof tragen alle einen Mund-Nasen- Schutz. Die drei Lehrerinnen lüften alle 20 Minuten die Klassenräume. Die verlässliche Grundschule und Kernzeitbetreuung, das Mittagessen und die AGs müssen in zwei Gruppen getrennt angeboten werden. Dies ist mit einem hohen personellen und finanziellen Aufwand verbunden. Nach Einschätzung von Rektorin Alexandra Roth wird dies das ganze Schuljahr, aber mindestens bis Ostern, so ablaufen.

Die Kinder und das Kollegium haben sich mittlerweile gut an die Änderungen gewöhnt und freuen sich, dass im Moment alles reibungslos laufe. "Das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, den Präsenzunterricht fortzuführen und ich habe auch den Eindruck, dass die Kinder das zurückgewonnene Stück Normalität genießen", so die hoffnungsvolle Rektorin.

In der Grundschule Königsfeld läuft der Präsenzunterricht derzeit ohne Probleme ab. Die 94 Schüler der fünf Klassen benutzen drei Ein- und Ausgänge. So ist die notwendige Trennung gewährleistet. Da es sich um eine Ganztagsschule handelt, wurde für das Mittagessen eine Lösung gesucht. Essen im Christoph-Blumhardt-Haus war nicht mehr möglich. Die Belieferung erfolgt nun über einen Caterer. Für die Kinder ist das eine große Freude. Sie dürfen aus zwei Menüs auswählen und können es kaum erwarten, wann der nächste Speiseplan kommt.

So wurde eine Ausnahmegenehmigung für die Schule erteilt. In mehreren Schienen wird nun in der Schule gegessen. Dies stelle auch eine Herausforderung für die Betreuung dar, so Rektorin Kathrin Mecke. Der Kommune ist man dafür dankbar. Durch einen zusätzlichen FSJ-ler kann bei der Betreuung Abhilfe geschaffen werden.

Fernlernen und Internetfähigkeit sind Probleme

Probleme sieht die Rektorin beim Fernlernen. Der Umgang mit dem notwendigen Gerät sollte ihrer Meinung nach zuerst im Unterricht geübt werden. So wäre doch eine stärkere Motivation zu erreichen. In diesem Zusammenhang stellt sich weiter die Frage, wer für die Folgekosten der Geräte aufkommen soll. Denn Software und Wartung müssen gewährleistet sein.

Ein weiteres Problem sei die Internetfähigkeit. Laut einer Umfrage der Schule haben 40 Prozent gar kein Internet oder nur sehr eingeschränkt. Erfolgreiches Lernen gebe es laut einer Studie aber nur gemeinsam, so Mecke. Hierzu sollten dann auch genügend Lehrkräfte vor Ort sein. Eine Lösung könnte sein, Lehramtsanwärter als Praktikanten zu beschäftigen.

Den Schülern in der Grundschule werde soviel Abwechslung wie möglich geboten. Jede Klasse für sich unternehme etwas. Dies sei auch wichtig. Die Kinder spielen miteinander, was positiv gesehen wird. Auch die Schule als Ganzes sei angesagt. Schülerversammlungen würden ins Freie verlegt, wo alles nach den gültigen Regeln ablaufe. "Es geht vieles, man muss nur kreativ sein", so Kathrin Mecke. Momentan seien Eltern, Schüler und Lehrer glücklich, dass bisher alles ohne Quarantäne und Schließung über die Bühne gegangen ist.