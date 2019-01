Königsfeld Christen beten gemeinsam

Die Deutsche Evangelische Allianz ruft Christen aus unterschiedlichen Kirchen und Kreisen dazu auf, zusammenzukommen und gemeinsam zu beten. In Königsfeld laden der "Treffpunkt Leben" und die Evangelische Gesamtgemeinde Königsfeld, also die Brüdergemeine und die Landeskirche, zu drei Gebetsveranstaltungen ein.

Gnade im Fokus

Los geht es am Montag, 14. Januar. Um 15 Uhr ist Treffpunkt bei den Aidlinger Schwestern in der Ostlandstraße 8. An diesem Nachmittag ist das Thema "Demut, Sanftmut und Geduld üben". Zwei Tage später geht es in der Rotwaldstraße 16 weiter. Im Treffpunkt Leben beschäftigen sich die Gläubigen mit dem Thema "Die Einigkeit wahren". Beginn der Veranstaltung am Mittwoch, 16. Januar, ist um 19.30 Uhr.