Königsfeld Chorus Mundi begeistert Zuhörer

Dirigent Hauser moderierte das Programm, setzte sein Voice-Instrument ein, tat sich als Vorsänger hervor, hatte sein Keyboard präpariert und bewährte sich engagiert am Piano. Dazu gab es Musikunterricht in Rhythmik und Scat-Gesang. Effektvoll wurde der Einzug unter Beifall gestaltet. Genauso reizvoll kam die zweite Zugabe an, die in einem großen Rund inmitten des Publikums dargeboten wurde. "Call and Response" wurden beim Klassiker "Somebody’s knocking" praktiziert, gefolgt von "I Open my Mouth", bei dem die Bässe überzeugten.

Mit Stampfen, Gestik und wechselnden Stimmen

Heil, das die Seele erfährt, wurde mit "Healing" transportiert, dem sich der Bittgesang "Use me Lord" anschloss. Mit Stampfen, Gestik und Wechsel der Frauen- und Männerstimmen wurde dem Fels in der Brandung mit "Jesus is a Rock" begegnet und an Sklavenschicksale erinnerte der ruhige Titel "Nobody Knows the Trouble I’ve Seen". Große Phrasierungsbögen waren bei "Rise up, Shepherd and Follow" zu bemerken und alles Unangenehme sollte man bei "Leave it there" hinter sich lassen. Im Dreiertakt kam "Lord we Give Thanks" daher und mit besonderem Jubel wurde "Joshua Fit the Battle of Jericho" quittiert.

Etwas verträumt wurden Pianoklänge und Gesang bei "House of Gold" gestaltet und Begeisterung ergriff das Publikum beim "Brasilian Christmas Carol". Mit "Jesus, oh what a Wonderful Child" endete das Programm und "Look at the World" wurde zum Werbesong, denn montags trifft man sich um 19.30 Uhr in der Villinger Markuskirche und alle Sangesfreunde sind willkommen.