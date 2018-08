Königsfeld Burgberg wird Sommernachtstraum gefeiert

Königsfeld-Burgberg. Auf private Initiative feierte Burgberg das zweite Mal seinen Sommernachtstraum. Bei perfektem Wetter und bester Stimmung fanden wieder rund 120 Burgbergerinnen und Burgberger zusammen. Kommen durfte jeder, der Lust hatte. Um Essen, Getränke und Geschirr kümmerte sich jeder für sich. Tische und Bänke stellte die Feuerwehr-Abteilung Burgberg zur Verfügung. Es wurde gelacht, gegessen, getrunken und sich ausgetauscht. Vor dem Rathaus entstand so ein tolles Zusammenkommen in familiärer Atmosphäre, schwärmten die Teilnehmer. Unterstützt wurde das Fest musikalisch vom Burgberger Frauenchor, der nicht nur mit modernem Liedgut überraschte, sondern auch gesanglich überzeugte. Alles in allem war es eine wunderschöne Veranstaltung, die bis weit in die Nacht ging.