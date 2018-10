Königsfeld Bunter Umzug krönt Kreiserntedankfest

Besonderes bietet stets auch die Landjugend Bräunlingen. Sie bringt immer Bewegung auf ihrem Wagen. So war diesmal ein Schmetterling mit sich bewegenden Flügeln zu bewundern. 4,5 Meter in Breite und Höhe waren hierzu die Maße. Auch Brigach hatte sich der Bewegung verschrieben. Sie hatten eine Polaroid-Kamera aufgebaut. Einblicke in unsere Heimat gewährte der Wagen Hochemmingen. Den höchsten Wagen hatte sicherlich die Landjugend Mundelfingen. Sie machte auch gleich Werbung für das nächste Kreiserntedankfest 2019 bei ihnen im Ort. Die Landjugenden Mauenheim und Hausen vor Wald hatten eine Schmiede aufgebaut, gezogen von einem Oltimer. Christina Martin meinte sie nennen sich jetzt "LJ Mausen."