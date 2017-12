Königsfeld Bulldogfreunde sind fotogen

Der Spaß steht an erster Stell

Für die Gruppe steht der Spaß an erster Stelle. Trotzdem ist es nicht immer einfach, alle unter einen Hut zu bringen.

Die Bestellungen können sofort über die Homepage der Bulldogfreunde getätigt werden. Von jedem verkauften Betrag gehen 1,50 Euro auf das Konto der Drachenkinder von Radio 7.

Weitere Informationen: Es sind 500 exklusive Kalender, hochwertig, DIN A2 Querformat, 14 Seiten auf 170 Gramm Papier gedruckt. Der Einzelpreis beträgt 22,50 Euro. Verkaufsstellen in Weiler: Schwarzwaldbriketts Kammerer, Kaffee Scheckuppen; in Königsfeld: Tabak Dürninger, Buchhandlung Hornscheidt; in Buchenberg: Bregnitzsauna.