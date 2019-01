Königsfeld Biber ist im Kurort aktiv und nagt Bäume an

Zwei Tage nach Weihnachten ist der Boden am Weiher nahe des Bodelschwinghwegs mit Laub bedeckt. An einem Stamm am Weiherufer verschwindet das braune Laub allerdings unter einer frischen Schicht Holzspäne. Hier hat sich der neueste Bewohner des Weihers an einem Baum zu schaffen gemacht.

Landratsamt und Beauftragte arbeiten Hand in Hand

Das Gewässer ist im Besitz der Gemeinde, wird aber vom örtlichen Anglerverein gepachtet. Dieser meldete Anfang Dezember laut Manfred Ohnmacht, Leiter des Bauhofes, dass ein Biber dort aktiv ist. "Wir haben dann Fotos gemacht und diese an das Landratsamt weitergegeben mit der Bitte um Stellungnahme", erzählt er. Denn: Der Biber steht unter Naturschutz, die zuständige Behörde ist in Villingen angesiedelt. "Das Landratsamt und die Biberbeauftragte arbeiten Hand in Hand", erklärt Pressesprecherin Heike Frank.