Zu seinem alljährlichen Sägeweiherfest lud der Förderverein des FC Königsfeld ein. Am Ufer des besagten Weihers warteten ein reichlich bestücktes Kuchenbuffet und eine Bar mit Getränken auf die Besucher. Dazu gab es unter anderem die beliebten Säge-Burger mit Hackfleisch oder Grillkäse sowie "Datschwecken". Später am Abend wurde ein Feuerwerk entzündet. Die Gäste ließen am Nachmittag noch etwas auf sich warten. Der Vereinsvorsitzende Roland Wachner war aber guter Dinge, dass der Besuch zum Abend hin noch zunehmen werde. Es sei mutig gewesen, sich für die Veranstaltung zu entscheiden. Er glaube, dass das belohnt werde. Ariane Moosmann informierte am Sonntag, dass der Förderverein schlussendlich mit den Besucherzahlen zufrieden gewesen sei. "An den Essens- und Getränkeständen war ständig etwas los und es waren trotz der Temperaturen nur etwas weniger Leute als letztes Jahr da", erklärte sie auf Nachfrage. Foto: Hübner