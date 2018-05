Königsfeld "Besorgte Bürger" informieren über Funkmast

Königsfeld (alb). Grundlageninformationen gibt es am Mittwoch, 9. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Kreuz in Neuhausen zum Thema Mobilfunkmasten ausrichten, Dazu sind alle Interessierten willkommen. Bei der Bürgerinitiative ist man der Überzeugung, dass gerade aufgrund der begrenzten Handlungsalternativen der Kommune eine gewisse Aufklärung der betroffenen Bevölkerung sinnvoll ist. Wichtig ist ihr dabei, die sachliche Kommunikationsebene zu wahren und einen möglichst konstruktiven Argumentationsaustausch zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Themen sind Gesundheitliche Aspekte: Welche Gesundheitsrisiken bestehen, wie kann man diesen begegnen? Finanzielles: Welches finanzielle Risiko bedeutet eine Mobilfunkanlage in nächster Nähe? Rechtliches: Wer trägt das Haftungsrisiko? Welche Möglichkeiten hat die Kommune?

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, offene Fragen zu thematisieren.