Königsfeld Benefizkonzert zugunsten der Katharinenhöhe

Königsfeld-Buchenberg. Der Erlös des Konzertes am Freitag, 12. Oktober, mit Axel Deyda in Buchenberg soll erkrankten Kindern mit ihren Familien, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach einer Krebserkrankung den Rehaaufenthalt erleichtern. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Deyda spielt Musik der 1960er- und 1970er-Jahre bis heute. Ein stilechtes, amtliches "Best of unplugged Greatest Rock Folkhits"-Programm, handgemacht, erdig, voller Energie, Herzblut und purer, unglaublich ansteckender Spielfreude, gepaart mit einer souligen Stimme, die die Seele berührt. Ein Live-Ohrenschmaus allererster Güte wird geboten, versprechen die Veranstalter. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Angebot heimischer Speisen. Die Einnahmen des Abends gehen komplett an die Katharinenhöhe. Anmeldungen zum Benefizabend unter Telefon 07725/30 72.