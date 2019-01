Königsfeld Beeindruckende Tänze und Ohrwürmer

Königsfeld-Weiler. Zünfte aus nah und fern gaben sich ein Stelldichein bei der "Village’s Dark Side Party" in der Gemeindehalle in Weiler. Es herrschte ausgelassene Stimmung in der vollkommen neu gestalteten Halle. Angesichts der drangvollen Enge erzählte Uwe Gönner, Zunftmeister der Schoaf-Hexen, man habe versucht zu erreichen, dass die alte Halle komplett abgerissen und mindestens doppelt so groß neu gebaut wird – "vergebens", wie er sagte.