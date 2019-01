Königsfeld Baumschützer nicht zu überzeugen

Metsch fragte nach möglichen Gründen, warum es in Königsfeld besser laufe als in manchen Gemeinden im Nordschwarzwald, die ähnliche Voraussetzungen hätten. Man dürfe Probleme nicht kurzfristig sehen und brauche oft einen langen Atem, erwiderte Link. In der Realisierung von Projekten stecke sehr viel Arbeit.

Metsch fragte nach der Konkurrenz zwischen Kommunen. Letztlich arbeiteten Verwaltung und Bürgermeister für die jeweils eigene Gemeinde, so Link. Es gebe aber auch interkommunale Projekte.

Intensiver Meinungsbildungsprozess beim Zinzendorfplatz

Eine weitere Frage betraf Konflikte bei der Realisierung von Maßnahmen. Link verwies auf einen sehr intensiven Meinungsbildungsprozess gerade auch beim Zinzendorfplatz.

Die Baumschützer seien nicht zu überzeugen gewesen, das sei bis zu Morddrohungen gegangen. Letztlich habe es aber einen klaren Beschluss des Gemeinderats gegeben, inzwischen sähen viele Bürger das Projekt mit anderen Augen.

Ein Thema waren auch Umsetzungsprobleme aufgrund des Selbstbestimmungsrechts von Eigentümern und mögliche Zwangsmaßnahmen. Link verwies auf Schwierigkeiten zum Beispiel bei der Ausweisung neuer Baugebiete. Trotzdem habe die Gemeinde während seiner Amtszeit bisher von einer Enteignung abgesehen. Notfalls müsse man eben warten. "Manchmal lösen sich die Dinge biologisch."

Nach dem theoretischen Teil besichtigten die Studenten mit Link und Jugendpfleger Johannes Menton den Zinzendorfplatz, den neuen Jugendtreff und den Vitalparcours.