Königsfeld Bank fängt Feuer: Kirche entgeht knapp Katastrophe

Leberecht Thiele, Organist der im Kirchlein vorzufindenden Albrecht Orgel, stand der Schock auch am Tag darauf noch ins Gesicht geschrieben. Er spricht von "seinem Kirchlein" und wagt kaum darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn alles in Schutt und Asche gelegen hätte. So ist es noch verhältnismäßig glimpflich abgelaufen. Alle Fenster sind heil geblieben, so Thiele.