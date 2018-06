Königsfeld Baden und Württemberg geschieden und sauber getrennt

Ein Brief aus Stuttgart wählte die Beiden dann aber zum Paar aus, das Baden-Württemberg aus Anlass des 65 jährigen Bestehens wohl am besten präsentieren könne. Bei Fidelius stieß dies aber nicht auf Gegenliebe. Er hatte statt dessen was Besseres zu tun und wolle lieber Gülle ausfahren. Letztendlich kam sie zu iner Lösung, nachdem sie sich auch über das Essen geeinigt hatten. Maultaschen, Spätzle, Badische Schäufele und Knöpfle sollte es geben. Nur bei den Bubenspitzle brachte Fidelius sein Veto ein. Die kann man doch nicht essen, meinte er.

Nachbarn nicht auf die Gosch hauen

Zum Thema Spätzle hatte Marlies Blume auch einen Song parat und die Besucher sollten mitmachen. Beim Simulieren des Schabens der Spätzle sollten alle aufpassen, dass sie ihrem Nachbarn nicht auf die Gosch hauen. Die so gewollte Erneuerung ihres Eheversprechens wurde von der Melodie "Spiel mir das Lied vom Tod" untermalt.

Eine tolle Tanzeinlage legten die Beiden auf die Bühne. Aus ihren Utensilien kramte Marlies ein Blatt hervor. Hierauf waren ein paar Dinge zum Nachdenken vermerkt. Sie faltete den Zettel zu einer Tuabe und schickte ihn zu Fidelius über die Grenze. Auch dieser begann zu grübeln. Schlussfolgerung "Scheidung ist doch nicht so einfach. Ein Leben zu zweit ist schwer, einsam sein aber noch schwerer".

So begannen sie wieder nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Diese gipfelten in der Feststellung "KSC und VFB feiern gemeinsam, wenn Bayern verliert". So stimmten sie denn auch ein Loblied auf Baden-Württemberg an. Frau Blume setzte dann noch eins drauf, indem sie sang "Ich will nen Badner als Mann". Nun tauschten sie noch Geschenke aus. Er bekam eine Flasche Trollinger, den er nicht mochte, und sie eine mit Gutedel. Hier traf das Gleiche zu. So tauschten sie zurück und beschlossen, beide zu mischen. Heraus kam ein "Edeltroll". Offenbar mundete er ihnen.

Zum Schluss wurde es sogar romantisch. Marlies schmiegte sie sich wieder an Fidelius und es erklang das Lied "Aber dich gibt’s nur einmal für mich". So endete ein begeisternder Abend, der insbesondere auch die Lachmuskeln stark in Anspruch nahm. Die Besucher dankten mit reichlich Beifall. Als Zugabe kam eine fetzige Musikeinlage. Feuerwehr-Abteilungsleiter Uwe Kammerer dankte Martin Wangler und Heike Sauer, wie sie im richtigen Leben heißen, für den wunderschönen Abend.