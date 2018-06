Königsfeld Aus dem Schwarzwald an die Mosel

Traben-Trarbach/Königsfeld. Seine Ausbildung zum Hotelkaufmann erhielt Daniel Neugart im Romantik Jugendstilhotel Bellevue Traben-Trarbach in den Jahren 2007 bis 2009. Tagungs- und Bankettleiter war er im Kloster Marienhöh von 2009 bis 2012 in Langweiler (Hunsrück). Diese Funktion übte er auch im Neuen Moselschlösschen von 2012 bis 2018 in Traben-Trarbach aus. Jetzt wird er selbstständiger Hotelier der "Goldenen Traube – by neugart" und will im Juli neu eröffnen.

Am Anfang war es eine Kutscher-Kneipe

Zuerst war die "Goldene Traube" eine Kutscher-Kneipe. Später wurde daraus ein Wirtshaus. Im Jahr 1878 erhielt der Besitzer Richard Allmacher die Erlaubnis, sechs Hotelzimmer zu vermieten. 1910 übernahm die nächste Generation das Haus. 1930 wurde das Angebot durch Zukauf von Nachbargebäuden auf 13 Zimmer erweitert. Die nächsten Jahre wurde das Hotel erfolgreich durch die dritte und vierte Generation geführt. 1979 erfolgte die letzte Modernisierungsmaßnahme. Im Jahr 2012 wurde das traditionsreiche Gasthaus von einer Projektentwicklungsgesellschaft ersteigert. Der Hotelbetrieb wurde aufrecht gehalten. Zwischen den Jahren 2013 und 2015 wurde der Hotelbetrieb eingestellt und nur noch das Restaurant betrieben. 2016 begann die Planung der Sanierung. 2017 stiegen die neuen Hotelbetreiber (Familie Neugart) in die Planung mit ein.