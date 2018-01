Königsfeld Auf die einstige "Kinderweide" soll ein Hotel

"Wir werden weniger, älter und bunter und das nicht nur durch die Flüchtlinge", zeigte Link auf. Deutschland und Königsfeld seien auf Zuwanderung angewiesen, denn speziell im Kurort seien 35 Prozent der Einwohner 65 Jahre oder älter. Für beide Gruppen habe man schon viel getan und es werde vieles folgen. So seien derzeit 53 Flüchtlinge im Ort; gemeinsam mit Mönchweiler habe man eine 50-Prozent-Stelle für einen Integrationsbeauftragten geschaffen, derzeit laufe gemeinsam mit St. Georgen die Suche nach einem Integrations-Manager, der dann zu 100 Prozent beschäftigt ­werde. Mehr als 200 Betreuungsplätze für ältere Menschen gebe es im Ort. Zusätzlich werde die Mediclin ein neues Seniorenzentrum bei den Tennisplätzen bauen.

Viele Sitzungen habe man dazu abgehalten und Maßnahmen definiert, die in den folgenden fünf Jahren umgesetzt werden sollen. Man brauche Visionen, wohin sich eine Gemeinde entwickeln solle, in der sich junge Menschen ebenso wohl fühlen sollen wie "Mittelalte" und Senioren.

Bereits eingeweiht sei der Vitalparcours, der alle Lebensalter ansprechen soll. Aktuell seien junge Menschen dabei, in Eigenregie das einstige FC-Heim zu einem offenen Jugendtreff umzugestalten. Buchenberg und Burgberg bekämen durch Zuschüsse einen Downhill-Parcours. Kindergärten und Schulen würden umgestellt auf Ganztagsbetreuung. "Wir haben durch erhöhte Geburtenraten und durch Zuzug mittlerweile die 6000er-Marke wieder überschritten," betonte der Bürgermeister. Auch die Digitalisierung der Schulen schreite voran, so seien zunächst alle drei Grundschulen flächendeckend mit Notebooks versorgt. "Zukunft braucht Räume, daher haben wir die einzige größere Gemeindehalle in Weiler für 2,2 Millionen Euro komplett runderneuert", erinnerte Fritz Link.