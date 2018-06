Königsfeld Auf der Suche nach Einsparpotenzial

Königsfeld. Laut Bürgermeister Fritz Link wurden verschiedene Aspekte der Grundschulgebäude im Kernort, in Neuhausen und in Burgberg betrachtet. Genutzt wurde deren Bewertung im Rahmen des Prozesses zum European Energy Award. Allerdings fehle eine konkrete Kostenschätzung als wesentliche Entscheidungskomponente.

Tobias Bacher von der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis sprach von sehr interessanten Fördermöglichkeiten. Für alle Schulgebäude gibt es diverse Maßnahmenvorschläge. Beispielsweise Außenwanddämmungen von Turnhallen, Reduzierungen von Wärmebrücken, Optimierungen von Regelung und Verteilung der Heizungsanlagen oder Überprüfungen der Warmwasseraufbereitung.

Burgberg hat laut Bacher die geringste Investitionsgröße, aber das größtmögliche Einsparpotenzial. In Neuhausen gibt es viele Maßnahmen, die sind wegen der vielen Anbauten aber schwierig und das Einsparpotenzial nicht so hoch. In Königsfeld ist eine Sanierung interessant, aber die Investitionen am größten.