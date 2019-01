Königsfeld Auch Laienreanimation kann Leben retten

Rund 50 Teilnehmer waren in die Gemeindehalle gekommen. Ortsvorsteher Heinz Kammerer betonte, dass es ihn sehr freue, dass so viele der Einladung gefolgt seien.

Referentin Ursula Engesser sprach zum Thema Schlaganfall und plötzlicher Herztod. Reanimation sei sehr wichtig – gerade auch auf dem Land, so wie in Weiler, hob sie hervor.

In Deutschland ist die Laienreanimation noch wenig bekannt. Lediglich 15 Prozent trauen sich das zu. In Schweden und Norwegen liege die Quote bei 60 Prozent.