Königsfeld Angeleitetes Training

Zum einen kann mit "Sport meets Nature" an der frischen Luft trainiert werden. Unter diesem Motto wird ab Donnerstag, 6. September, ein vierwöchiger, jeweils einstündiger Kurs an den neuen Geräten im Vital Parcours des Natursportparks in Königsfeld stattfinden. Teilnehmen können alle Sport- und Naturbegeisterten, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die ­über 50 Jahre alt sind.

Im Kurs werden sowohl verschiedene Kraft- und Beweglichkeitsübungen, als auch Koordinations- und Gleichgewichtsübungen ihren Platz finden. Die Königsfelder Trainerin und Sporttherapeutin Isabel Babisch möchte in Kooperation mit der Arztpraxis und der Gemeindeverwaltung Königsfeld damit die Bevölkerung auch in dieser Altersgruppe ermutigen und befähigen, die neuen Geräte im Natursportpark in Zukunft öfter selbstständig zu nutzen – und sich selbst viel Gutes zu tun.

Darüber hinaus zielt der Kurs "Time to Relax" in zehn Abenden ab 15. Oktober darauf ab, alle wichtigen und häufig angebotenen Entspannungsverfahren theoretisch und vor allem praktisch vorzustellen.