Königsfeld Analyse der Wasserversorgung

Ziele des Strukturgutachtens sind unter anderem die Sicherstellung einwandfreier Wasserqualität und die Erhöhung der Versorgungssicherheit, kostendeckende Gebühren oder der Anschluss aller Einwohner an die öffentliche Wasserversorgung, soweit das technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist.

Für das Strukturgutachten holte die Verwaltung Angebote von Planungsbüros ein. Das günstigste Angebot von Fritz Planung aus Bad Urach lag bei knapp 27 800 Euro. Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbericht zur Kenntnis, beauftragte die Verwaltung mit der Erstellung eines Förderantrags und ermächtigte sie, das Gutachten an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben.

Eigentlich wolle man das Gutachten noch dieses Jahr haben, so Link. Bis Herbst werde das aber wohl nicht gelingen. Birgit Helms fragte nach der Transportchlorierung. Deren Sinn sei, dass es zu keiner Verkeimung beim Transport komme, so Scheithauer. Deshalb müsse man darauf achten, dass die Chlorierung so gering wie möglich gehalten werde. Chlorgeruch bei der Entnahme am Wasserhahn solle es nicht geben. Entsprechende Meldungen gebe man an sofort die Aquavilla weiter.