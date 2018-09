Königsfeld Alle Vorstandsämter sind nun besetzt

Königsfeld-Erdmannsweiler. Die Vorsitzende Jennifer Schwarzwälder erinnerte an die Anfänge des Fördervereins im Jahr 1988. Damals haben ihn engagierte und motivierte Eltern ins Leben gerufen. Auch heute lebt der Verein noch vom Engagement. Ein wesentlicher Bestandteil neben der Arbeit für den Kindergarten ist die Mitarbeit in der AG 900 Jahre Erdmannsweiler. Das wirkt sich auch immer positiv auf den Kassenstand aus.

Die stellvertretende Vorsitzende Kristina Bader gab einen Überblick über die Aktivitäten. So nahmen die Kinder am Umzug am Schmotzige Dunschtig in Neuhausen teil. Als absolutes Highlight erwies sich der Besuch beim Polizeirevier in St. Georgen. Mit viel Arbeit ist die Aktion "Saubere Landschaft" verbunden, die mit einem Beisammensein mit Vesper und Getränken harmonisch abgeschlossen wurde.

Auf Anregung einiger Eltern wurden im Berichtsjahr Fahrradhelme und Turnmaterial angeschafft. In der Planung steht derzeit ein Besuch bei der Mosterei in Schramberg-Sulgen.