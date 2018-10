Königsfeld Alle Vorstandsämter sind nun besetzt

Die stellvertretende Vorsitzende Kristina Bader gab einen Überblick über die Aktivitäten. So nahmen die Kinder am Umzug am Schmotzige Dunschtig in Neuhausen teil. Als absolutes Highlight erwies sich der Besuch beim Polizeirevier in St. Georgen. Mit viel Arbeit ist die Aktion "Saubere Landschaft" verbunden, die mit einem Beisammensein mit Vesper und Getränken harmonisch abgeschlossen wurde.

Auf Anregung einiger Eltern wurden im Berichtsjahr Fahrradhelme und Turnmaterial angeschafft. In der Planung steht derzeit ein Besuch bei der Mosterei in Schramberg-Sulgen.

Dort sollen die eigenen Äpfel zu Saft verarbeitet werden. Ein "Papa-Handwerkertag" ist ebenfalls wieder angedacht, um kleinere Reparaturarbeiten auszuführen. Als größere Arbeit und Investition stehen die Neugestaltung des Raumes mit den zwei Spielebenen an. Dort soll Erzieherin Miriam Gürth ihre Vorstellungen einbringen. Auch die Galerie kann wohl nach dem endgültigen Segen des Landratsamtes wieder genutzt werden. Hier gibt es dann eine größere Investition in Form von Geräten in Höhe von 3500 Euro.