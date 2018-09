Königsfeld Alle Elemente mit theologischer Bedeutung

Drei geplante Drehliegen in der äußersten Ecke werden erst 2019 montiert, damit Leute nicht dazu verleitet werden, den noch nicht angewachsenen Rasen zu betreten.

Im südwestlichen Quadrat wurde das durch Bürger inspirierte Labyrinth schon bepflanzt.

Im nordwestlichen Quadrat sind ebenfalls Drehliegen eingeplant. Im Nordosten laufen gerade die Arbeiten am Weg um die Zisterne. Danach folgen rundum Schrittplatten nach außen und Sitzblöcke aus Sandstein. Die Arbeiten am Kirchplatz können vielleicht parallel dazu erfolgen, wahrscheinlich aber eher im Anschluss daran. Die den Platz umgebende Hainbuchenhecke solle bis in zwei bis drei Wochen, also noch im Oktober, gepflanzt werden. Derzeit liege man im Zeitplan, die Fertigstellung sei aber wetterabhängig, so Weißhaupt.

Bernd Möller fragte nach der Pflanzung der 37 Linden. Die soll laut Link im November erfolgen. Die Bäume entlang der Platzumrandung würden von der Straße aus, im Inneren vom Weg aus gepflanzt, so Weißhaupt. Der Belag sei so dimensioniert, dass man darauf mit kleineren Fahrzeugen fahren könne. Die Pflanzlöcher seien schon ausgehoben.

Matthias Weißer fragte nach den zusätzlichen Stunden an Pflegeaufwand für den Bauhof. Der ist laut Link überschaubar. Eigentlich müsse er sogar geringer sein, so Weißhaupt, da nun die großen Bäume weg seien.

Auch nach der Beleuchtung wurde gefragt. Außen sollen die modernen Residenza-Straßenleuchten stehen, im inneren die des Typs "Alt Berlin", so Link. Ebenfalls eingeplant sei die Aufhängevorrichtung für den Herrnhuter Stern.