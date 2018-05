Königsfeld AG bietet Parodie nach Hörspiel

Das Stück "Hüte, Jachten und schnelle Autos" basiert auf dem Hörspiel "Der Aufstand" des preisgekrönten Autors Tom Heithoff. "Ich hatte das Stück im Autoradio gehört, als ich die Kostüme der letzten Inszenierung zurückbrachte", erinnert sich die Theaterpädagogin Verena Duschek, die seit Jahren die Theater-AG leitet. "Das Hörspiel ließ mich nicht mehr los. Ich war fasziniert und amüsiert, wie Heithoff die Nöte und Ängste der Superreichen karikiert."

Sie wandte sich kurzerhand an den in Berlin lebenden Autor, der sich über ihre Idee freute und den Zinzendorfschulen die Rechte, daraus ein Bühnenstück zu machen, schenkte. Und damit fing für sie die Arbeit an, denn man kann ein Hörspiel nicht einfach als Schauspiel inszenieren. "Um den Schülern die Nähe zum Thema zu erleichtern, schrieb ich eine kleine Parallelgeschichte um zwei junge Hutmacherinnen und einen Zeitungsausträger", erzählt Duschek. Trotzdem bleibt das Spielen bei dem Theaterstück eine Herausforderung, der sich das Ensemble stellte und seitdem eifrig probt. Das Stück ist am Mittwoch, 16. Mai, um 19 Uhr im Königsfelder Haus des Gastes zu sehen.