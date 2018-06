Königsfeld Ärger um nicht genehmigte Mauer

Laut Bürgermeister Fritz Link hatte der Ausschuss schon über die Mauer beraten, aber ohne zu wissen, dass die da schon stand. Dazu komme, dass der Bebauungsplan dort ausdrücklich eine Grünfläche vorsehe.

Laut Ortsbaumeister Jürg Scheithauer wurde die 2,10 Meter hohe Mauer auf einer Länge von zehn Metern ohne Genehmigung erbaut. Allgemein seien Bauten im Pflanzgebot nicht genehmigungsfähig. Er bat darum, künftig vor Bauten mit der Verwaltung zu sprechen.

Die Praxis, Fakten genau entgegen der geltenden Satzung zu schaffen, könne nicht auf Dauer Einzug halten, so Link. Auch der Anbau liege außerhalb des Baufensters. Es sei eigentlich normal, dass man sich an die Spielregeln halte. "So geht‘s nicht."