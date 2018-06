Königsfeld Abstrakte Arbeiten senden Botschaft

Die meisten Werke sind abstrakt gehalten, senden aber eine Botschaft aus und lassen versteckte Motive erkennen. Man muss auf Spurensuche gehen. Prächtig ist die Farbenvielfalt, und gegenständliche Bilder, wie die von Zebras, leben aus einer gewissen einfallsreichen Reduktion.

Die Autodidaktin wurde 1967 in Aldingen geboren, ging in Trossingen zur Schule und begann schon in jungen Jahren zu malen. Die gelernte Industriekauffrau machte sich 2015 selbstständig, experimentierte mit Farben, bildete sich autodidaktisch fort und nahm an privaten Kursen teil. Werke von ihr sind im Rottweiler Vinzenz-von-Paul-Hospital ausgestellt. In Rottweil gab sie auch Spachtelkurse. Zusammen mit dem Goldschmied Peter Weber stellte sie auch in Schramberg aus. In Aichhalden kam eine gut frequentierte "Garten"-Ausstellung zustande. Durch die Inhaber des Café Art wurde eine neue Plattform gefunden, wo die Bilder bis Ende August zu sehen sind. Claudia Wagner-Fauser ist bemüht, jeweils für drei Monate Ausstellungen unterschiedlicher Art zu organisieren. Eröffnungsfeiern sollen einen netten Rahmen haben und auf die Ausstellungen aufmerksam machen. Jeweils von Oktober bis zum Juni des folgenden Jahres gibt es musikalische Veranstaltungen, die von zahlreichen Kunstinteressierten besucht werden.

Den Café-Art-Besitzern ist daran gelegen, Künstler der Region zu fördern, um in Königsfeld einen Kulturbaustein einzufügen. Da die Chefin gerne Musik hört, Konzerte aber berufsbedingt nicht besuchen kann, holt sie sich die Konzerte ins eigene Haus.