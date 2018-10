Königsfeld 88 Teilnehmer beenden erfolgreiche Saison auf dem Green

Bei angenehmen Temperaturen und herbstlicher Atmosphäre ging es per Kanonenstart los. In der Bruttowertung (absolute Schlagzahl) führen Simone Bayer und Louis Rössle; in der Nettowertung A (eigene Vorgabe) Christian Rössle, in der Wertung Netto B Hilke Unger. Netto C führt Frank Klement an. In der Nettowertung Jugend krönte Dustin Buhmeier mit sensationellen 46 Punkten seine überragende Golfsaison.

Am Tag darauf spielten 30 Jugendliche um die Jugendclubmeisterschaften sowie um die einzelnen Altersklassen.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennenwurde bei den Zwillingsbrüdern Tim (Titelverteidiger) und Nick Hesselbach erwartet. Nach 16 Loch lag Nick zwei unter Par und spielte eine glanzvolle Golfrunde mit 72 Schlägen. Somit konnte sich Nick Hesselbach über den Gewinn der Jugendclubmeisterschaften freuen und Tim wurde Vizemeister. Der erst zwölfjährige David Domscheit aus Villingen konnte sich auf einen tollen dritten Platz spielen.