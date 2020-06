Königsfeld 558 Leute sprechen sich gegen Aldi aus

Es gab laut Link Gespräche mit den "Behörden der Raumordnung". Demnach gebe es "aus Sicht des Regierungspräsidiums und des Regionalverbands keine raumordnerischen Bedenken" gegen die Ansiedlung. Der Discounter dürfe maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, der Drogeriemarkt Rossmann, der in der Debatte oft in Vergessenheit gerät, bis zu 450 Quadratmeter. Der nötige Bebauungsplan müsse ein Sondergebiet ausweisen.

Aufhebung des Erbbaurechtsvertrags steht zur Debatte

Link wies darauf hin, dass die evangelische Brüderunität inzwischen mit Edeka bezüglich der Aufhebung des bis 2039 bestehenden Erbbaurechtsvertrags in Verhandlung stehe. Das zeigt nach Ansicht des Bürgermeisters, dass Edeka "erkannte, dass sie dort keinen CAP-Markt hineinbringen".

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten betont ein Pressesprecher von Aldi Süd, dass man trotz des Widerstandes weiter an der Ansiedlung in Königsfeld festhalte. Der Bau werde unabhängig vom Standort St. Georgen geplant. In der Nachbargemeinde soll direkt an der Bundesstraße ein neuer Markt entstehen, da Aldi innerhalb der Bergstadt expandieren möchte.