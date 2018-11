Königsfeld 53 000 Euro für die Jugendarbeit

Offener Jugendtreff und Jugendkeller sind mit 53 000 Euro veranschlagt. Der Zuschuss an die Öffentliche Bücherei steigt von 16 900 auf 22 850 Euro. Grund ist der Abschluss der Bestandsdigitalisierung beziehungsweise die dafür nötige Erhöhung des Stundensatzes von Bibliothekarin Sigrid Stumpp und die Anstellung einer weiteren Hilfskraft.

Der Gemeindeanteil an der Sanierung des Hauses Spangenberg der Zinzendorfschulen beträgt 30 000 Euro. Das war Voraussetzung dafür, dass die Schulen zur Sanierung einen Zuschuss von 274 000 Euro bekam. Die Gemeinde übernimmt das Schulgeld von 16 600 Euro für Schüler, die an den Zinzendorfschulen den Hauptschulabschluss machen. 18 000 Euro Zuschuss erhält die "Königs-Betreuungs-Insel".

13 500 Euro kostet die Sanierung des Gehwegs vom Zinzendorfplatz zur Waldstraße. Der Zuschussbedarf des Albert-Schweitzer-Hauses liegt bei 9300 Euro, begründet zum Teil durch die Albert-Schweitzer-Tage 2019. Dazu gibt es Zuschüsse von Zinzendorfschulen, Gewerbeverein und Sponsoren.

Kosten von etwa 7000 Euro sind für die Feuerwehr und deren Ausrüstung sowie Aus- und Fortbildung eingeplant. Weitere Posten sind die Teilerneuerung der Holzbrücke am Hühnerbach, Bewirtschaftungskosten des Netzwerkbüros, die Erneuerung des Fallschutzes an den Spielplätzen am Rathaus und in der Theodor-Heuss-Straße, Zuschüsse für den Weihnachtsmarkt und an die Brüdergemeine zur Unterhaltung des Gottesackers sowie Freibadgebühren fürs Schulschwimmen.

Hinzu kommen die Sanierung im Rathaus, selbstbewässernde Blumenkästen am Gebäude Friedrichstraße 5, die Erneuerung der Uhr am Busbahnhof, die Verbreiterung von Durchlässen an Zebrastreifen, Erneuerungen des Gehwegbelags zwischen Veilstraße und Bismarckstraße und der Randsteine am August-Heisler-Weg 2. Die Initiative "Internet goes Ländle" erhält ein elektrisches Flipchart.

Größter Posten für die Kurbetriebe ist mit 45 000 Euro das Marketing- und Kommunikationskonzept für den Zinzendorfplatz. 19 800 Euro sind für Investitionen im Curavital vorgesehen. Hinzu kommen für 14 000 Euro ein Disc-Golf-Park sowie Erneuerungen in der Tourist-Info, im Historischen Kurpark und beim Haus des Gastes.