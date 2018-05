In einem gemeinsamen Einsegnungsgottesdienst feierten 20 Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinden Buchenberg und Weiler in der Weiler Kirche ihre Konfirmation. Für Pascal Dittrich, Dina Heinzmann, Lara Hils, Julian Imminger, Jessica Irion, Maya Marquardt, Nina Marquardt, Kai Martens, Samuel Klepper, Henry Knöbel, Silas Kugele, Alexandra Prausse, Emmi Rapp, Lena Rapp, Leonie Schneckenburger, Leonie Schnurr, Jana Schwarzwälder, Jonas Schwarzwälder, Henry Thoma und Johannes Weisser markiert die Konfirmation den Eintritt in das Leben als erwachsener Christ. Pfarrer Ewald Förschler führte durch den feierlichen Gottesdienst unter dem Motto "bunt.rund.stark.bereit". Musikalisch gestalteten die Sänger des Kirchenchors Buchenberg und der Posaunenchor Weiler den Einsegnungsgottesdienst mit. Anschließend spielte die Trachtenkapelle Buchenberg ein kleines Platzkonzert vor der Kirche. Das Bild zeigt die Konfirmanden aus Buchenberg und Weiler mit Pfarrer Ewald Förschler (hintere Reihe, Mitte). Foto: Hoffmann