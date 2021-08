1 Die Seniorin starb an den Folgen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Vor knapp zwei Wochen kam eine 80-Jährige in Königsbronn mit ihrem Rad an die Bordsteinkante und stürzte. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dort verstarb nun an ihren Verletzungen.

Königsbronn - Nach einem Fahrradunfall ist eine 80-Jährige am Dienstag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau war am 6. August mit ihrem Rad in der Eisenbahnstraße in Königsbronn (Landkreis Heidenheim) unterwegs. Dort geriet sie gegen 9 Uhr mit dem Vorderrad an eine Bordsteinkante und stürzte. Die Frau trug nach Angaben der Polizei keinen Helm. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.

Dort starb die Seniorin nun an den Folgen ihrer Verletzungen.