9 Die Fähnchen waren selbstgebastelt: Prinz Oscar und Prinzessin Estelle auf dem Balkon des Schlosses. Foto: IMAGO/Cover-Images/IMAGO

Beim Besuch ihrer Paten haben sogar Prinzessin Estelle und Prinz Oscar einen ihrer seltenen öffentlichen Auftritte: Die schwedischen Nachwuchsroyals schwenkten Fähnchen, als Mary und Frederik am Schloss ankamen.









Link kopiert



Antrittsbesuch in Stockholm: Vier Monate nach dem Thronwechsel in Dänemark ist das neue dänische Königspaar Frederik X. und Mary nach Schweden gereist. In der schwedischen Hauptstadt empfing die komplette Königsfamilie die Dänen: König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia natürlich. Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel mit ihren Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar. Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia machten den Empfang komplett. Nur eine fehlte: Prinzessin Madeleine, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie in den USA lebte.