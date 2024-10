Königin Mary, Prinzessin Victoria und Prinzessin Mette-Marit: Skandinaviens Royal-Dreamteam besucht Berlin

6 Royals ins Mannschaftsstärke (von links): Mary und Frederik von Dänemark, Victoria und Daniel von Schweden und Mette-Marit und Haakon von Norwegen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Königshäuser aus Dänemark, Schweden und Norwegen sind fern verwandt und eng befreundet. Ein Termin in Berlin wird deshalb zu einer Art royalem Familientreffen.









So eine Royal-Dichte hatte Berlin wahrscheinlich noch nie: Gleich drei europäische Königshäuser schickten am Montag ihre Top-Riege in die deutsche Hauptstadt. Aus Dänemark reisten König Frederik X. und Königin Mary an. Später trafen dann noch Schwedens Kronprinzessin Victoria mit ihrem Mann Prinz Daniel und die Norweger Kronprinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit ein.