1 Königin Elizabeth II. während eines Empfangs im Ballsaal von Sandringham House, der Residenz der Königin in Norfolk, mit Vertretern lokaler Gemeindegruppen anlässlich des Beginns des Platinjubiläums (Archivbild vom 5. Februar 2022). Foto: PA Wire/dpa/Joe Giddens

Königin Elizabeth regierte über 70 Jahre das Vereinigte Königreich. Zeit für einen Rückblick über Staatsoberhäupter, Kronen, Corgis und unvergessene Auftritte.















Königin Elizabeth II. war die am längsten regierende Monarchin in England. Sie bestieg am 6. Februar 1952 den Thron und beging 2022 als erster Monarch ein Platin-Jubiläum (70 Jahre).

Geburtstag

Die Queen feierte zweimal im Jahr Geburtstag. Ihr eigentlicher Geburtstag war der 21. April. Doch offiziell wurde er am zweiten Samstag im Juni mit einer Militärparade (Trooping the Colour) gefeiert, weil man sich dort besseres Wetter erhoffte. Die Parade fand mit nur einer Ausnahme in jedem Jahr ihrer Regierungszeit statt; 1955 wurde sie wegen eines Eisenbahnstreiks abgesagt.

Ehe

Die Queen war vom 20. November 1947 bis 9. April 2021 mit Prinz Philip verheiratet. Es war mit 73 Jahren die längste Ehe eines englischen Königs. Das Ehepaar hatte vier Kinder, acht Enkelkinder und 12 Urenkelkinder.

Hunde

Ihre Liebe zu Hunden war weltweit bekannt. Elizabeth II. besaß mehr als 30 Corgis und Dorgis, eine Kreuzung aus Corgis und Dachshunden. Die meisten von ihnen stammten von ihrem ersten Corgi Susan ab, den sie zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt bekam.

Termine

Die Queen nahm am 21. April 1942, ihrem 17. Geburtstag, ihren ersten offiziellen Termin wahr. Insgesamt wurden es mehr als 21 000 in ihrer Regierungszeit.

Reisen

Die Queen war die am weitesten gereiste Monarchin ihres Landes; sie besuchte in ihrer Regierungszeit mehr als 100 Länder. In Kanada war sie 22 mal, in Frankreich 13 mal. Elizabeth II. sprach fließend Französisch.

Geistliches Oberhaupt

Queen Elizabeth war das weltliche Oberhaupt der Church of England. Justin Welby ist der siebte Erzbischof von Canterbury in ihrer Regierungszeit. Der Erzbischof ist Primas und geistliches Oberhaupt der Kirche von England, aber auch Ehrenoberhaupt und eine Art Moderator der anglikanischen Weltgemeinschaft mit ihren 77 bis 85 Millionen Mitgliedern.

Päpste

Als die Königin den Thron bestieg, war Pius XII. (1939-1958) Papst. Mit Ausnahme von Paul VI. (1963-1978) und Johannes Paul I. (1978) traf sie mit allen Päpsten zusammen, entweder in Rom oder in England. Zuletzt kam sie 2014 nach Rom zu einem Gespräch mit Papst Franziskus.

US-Präsidenten

Während ihrer Regierungszeit amtierten in den USA 14 Präsidenten. Sie traf mit Ausnahme von Präsident Lyndon B. Johnson (1963-1969) jeden von ihnen. Im Mai 1991 hielt sie als erster britischer Monarch eine Rede vor dem US-Kongress.

Premierminister

Die Queen empfing 16 Premierminister zur wöchentlichen Audienz. Ihr erster Premierminister war Winston Churchill; als ihre letzte ernannte sie noch am Dienstag (6. September) Liz Truss.

Schirmherrin

Elizabeth II. war Schirmherrin von mehr als 500 Wohltätigkeitsorganisationen, davon über 70 im Bereich Bildung und Ausbildung, 60 im Bereich Sport und Freizeit, 40 für Kunst und Kultur sowie 30 im Bereich Religion.

Porträts

Von der Queen wurden mehr als 200 offizielle Bilder gemalt – das erste 1933, als sie mit sieben Jahren dem Künstler Philip Alexius de Laszlo (1869-1937) Modell saß.

Kunstsammlerin

Die Royal Collection wurde von der Königin treuhänderisch für ihre Nachfolger und die Nation verwaltet. Die Kunstsammlung besteht aus schätzungsweise mehr als einer Million Einzelteilen, davon rund 8000 Gemälde, rund 160 000 Zeichnungen, Drucke und Aquarelle, 200 000 Fotografien und 200 000 Bücher und Handschriften.

Kronen

Am Tag ihrer Krönung, dem 2. Juni 1953, trug die Queen gleich zwei Kronen: die Saint-Edwards-Krone für den eigentlichen Krönungsakt und auf dem Weg zurück zum Palast die „Imperial State Crown“. Auf der Fahrt zur Krönung in Westminster Abbey trug sie das „State Diadem“, das sie auch in den Folgejahren zur Eröffnung des Parlaments benutzte.

Krönung

Mehr als 2000 Journalisten und 500 Fotografen aus 92 Nationen standen am Tag der Krönung am Straßenrand. Die Zeremonie wurde erstmals live im Fernsehen übertragen, mit Ausnahme der Salbung mit dem Heiligen Öl. In Westminster Abbey waren 8251 Gäste anwesend. Sie repräsentierten 129 Länder oder Territorien. 27 Millionen Menschen sahen die Krönung im Fernsehen – der Beginn des TV-Zeitalters in England.

Thronjubiläum

Zum 60. Thronjubiläum fand 2012 auf der Themse eine Bootsparade statt, an der sich 670 Boote und Schiffe aller Art beteiligten und damit einen Weltrekord setzten.

Weihnachtsansprache

Die Queen hielt in jedem Jahr eine Weihnachtsansprache, nur nicht 1969. Damals wurde die Dokumentation „The Royal Family“ im Fernsehen gezeigt. Besonders in den Jahren nach der Jahrtausendwende thematisierte sie wiederholt ihren Glauben, der ihr Kraft gegeben habe.

Online

Elizabeth II. war auch in den Neuen Medien vertreten. 1997 eröffnete sie ihre erste offizielle Website, 2014 ihren ersten Tweet – und 2019 postete sie erstmals auf Instagram.

Mondlandung

Für die erste Mondlandung am 21. Juni 1969 verfasste sie einen Glückwunsch, der als Mikrofilm in einer Metalldose auf dem Mond deponiert wurde.

Olympische Spiele

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012 überraschte die Königin als Bond-Girl. Sie trat in einem kurzen Film-Clip zusammen mit Daniel Craig auf, dem damaligen James Bond. 2013 erhielt sie als erster Monarch eine Ehrenauszeichnung für ihre lebenslange Unterstützung des britischen Films und Fernsehens.