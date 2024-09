König billigt Gesetz: Ab Januar Ehe für alle in Thailand

Ab Januar "Ehe für alle" in Thailand

4 Thailand ist erst das dritte Land in Asien, das die "Ehe für alle" gesetzlich verankert. (Archivbild) Foto: Wissarut Weerasopon/ZUMA Press Wire/dpa

In 120 Tagen können queere Paare in Thailand die Ehe eingehen. Der König billigt ein von vielen sehnsüchtig erwartetes Gesetz. Nur ganz wenige Länder in Asien sind diesen Schritt bislang gegangen.









Bangkok - Ab Januar ist in Thailand die "Ehe für alle" erlaubt: Nachdem König Maha Vajiralongkorn das richtungsweisende Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe abgesegnet hat, wurde es jetzt im Amtsblatt veröffentlicht. Unterhaus und Senat hatten dem Gesetz bereits vor Monaten mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. In 120 Tagen soll es in Kraft treten.