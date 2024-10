Kölner Planungsbüro gewinnt Wettbewerb: So soll der Offenburger Kinzigpark zur Landesgartenschau 2032 aussehen

1 So könnte das Offenburger Kinzigufer laut dem Kölner Planungsbüro künftig aussehen. (Visualisierung) Foto: Planungsbüro

Für die Offenburger Landesgartenschau 2032 sollen große Bereiche des Flussufers umgebaut werden. Den Entwurf dazu liefert ein Kölner Planungsbüro. Geplant sind unter anderem eine neue Halle, ein Spielplatz und zwei neue Fußgängerbrücken.









Ein weiterer Schritt in Richtung Landesgartenschau 2032 ist geschafft: Das Planungsbüro, das die Gestaltung des künftigen Offenburger Kinzigufers übernimmt, steht fest. Einstimmig wurde in der Abtsberghalle in Zell-Weierbach das Büro RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten aus Köln gewählt. Durchgesetzt hat sich deren Entwurf gegen 24 Mitbewerber, die an einem Wettbewerb der Stadt Offenburg teilgenommen hatten. „Das Verfahren hat sich bewährt“, erklärte Baubürgermeister Oliver Martini.