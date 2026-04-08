Köln: Comedian Paul Panzer sagt wegen Trauerfalls Auftritte ab
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Der als Paul Panzer bekannte Comedian Dieter Tappert sagt wegen eines Trauerfalls alle Auftritte ab (Archivfoto). Foto: Georg Wendt/dpa/Georg Wendt

Der Comedian Dieter Tappert alias Paul Panzer sagt seine bis Mitte Mai geplante Shows ab. Sein Management bittet um Verständnis.

Der als Paul Panzer bekannte Comedian Dieter Tappert sagt wegen eines Trauerfalls bis Mitte Mai alle Auftritte ab. „Aufgrund eines schweren persönlichen Verlustes im engsten Familienkreis“ müsse er die aktuellen Tourauftritte bis zum 15. Mai leider verschieben, teilte der 54-Jährige via Instagram mit. Er bemühe sich um Ersatztermine. Tickets könnten an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

 

Zu den Hintergründen wollte sein Management in Köln keine weiteren Angaben machen. Geplant waren in dem Zeitraum Auftritte unter anderem in Berlin, Zürich, Augsburg, Cottbus und Bremen, die teils schon ausverkauft waren.

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Der in Düren geborene Tappert ist mit Hunderten Scherzanrufen seiner Figur Paul Panzer bekanntgeworden und füllt mit seinen Live-Auftritten mit dem typischen geblümten Hemd große Hallen. Zweimal erhielt er bereits den deutschen Comedy-Preis.

 