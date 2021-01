Köder aufgetaucht Treibt in Hechingen ein Hundehasser sein Unwesen?

Witor teilte diese Info auch in den Sozialen Medien. "Niemand konnte einordnen, was es ist... Fleisch mit Gift?", fragt er in die Runde. Nachprüfen lässt es sich jedenfalls nicht, denn wie er auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, hat er die Fleischstücke in einen Hundekotbeutel gesteckt und danach in den Mülleimer geworfen. "Man liest öfters mal solche Meldungen. In Hechingen gab es so etwas das erste Mal", erklärt der Hundehalter Witor.