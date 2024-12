Es fließen ordentlich Tränen bei Franca Sauer im Halbfinale von „The Taste“. Die Kochshow auf Sat.1 und Joyn bietet ordentlich Drama kurz vor dem großen Finale. Sind es Tränen der Enttäuschung oder der Freude? Wer für Franca die Daumen drückt, muss bis ganz zum Ende der Sendung mitzittern.

Im Halbfinale haben die verbliebenden Köchinnen und Köche drei Chancen, ins Finale einzuziehen. Die zweite Lokalmatadorin, Sandra Keck aus Baiersbronn, ist bereits ausgeschieden.

Überzeugt werden muss zunächst in den ersten beiden Prüfungen der auch aus der „Küchenschlacht“ bekannte Koch-Juror Christoph Rüffer aus Hamburg, mit zwei Sternen dekoriert.

„The Taste“ auf Sat.1 wird weihnachtlich

Und passend zur Ausstrahlung der Kochshow im Advent liegt das Motto nicht fern: Weihnachten. In der ersten Runde geht es um berühmte Weihnachtsfilme, die entsprechend ihres Themas „verkocht“ werden sollen.

Das Team von Franca mit ihrem Kochcoach Alex Kumptner zieht den „kleinen Lord“, was zuerst für Fragezeichen sorgt. Der Coach kann mit dem Film und damit auch mit dem Koch-Thema nichts anfangen. Ihm wird auf die Sprünge geholfen. Feine englische Weihnachtsküche, die dem englischen Adel munden würde, soll auf den Teller.

Die erste Chance aufs Finale

Im Team-Kochen entscheidet der Coach, welcher Löffel seiner Teammitglieder nach vorne geschickt wird. Da hat es Frank Rosin leicht. Nur noch Kandidat Craig ist in seinem Team. Franca muss sich gegen zwei Teammitglieder durchsetzen. Die 23-Jährige entscheidet sich für Tramezzini mit Fisch, Erbse, Minze und Beurre Blanc, eine klassische Buttersauce.

Die könne Sie ja, war sich Koch-Coach Alex sicher. „Du alter Profi, Du.“ Die Alpirsbacherin verrät ihm lieber nicht, dass sie die das erste Mal macht. Dann muss sich Kumptner entscheiden: „Steffis Löffel ist klassischer englisch, Franca hat aber mehr Handwerk drauf.“ Doch dann die erste Enttäuschung für unsere Lokalmatadorin. Er entscheidet sich für Steffi und die erste Chance aufs Finale ist dahin.

The Taste-Finale ganz nah

Es folgt die zweite Chance. Ein echtes Kochduell zwischen den Kandidaten. Vier Kohlsorten stehen zur Auswahl. Franca zieht den Rotkohl und muss gegen Jaqueline antreten. Die sagt: „Mein erster Gedanke bei Franca war: Oh nein, das junge Mädel, das es so drauf hat, Profiköchin, die hier auch schon richtig was gerissen hat. Das wird richtig schwer.“

Star-Köche und Moderatorin von „The Taste“ (von links): Frank Rosin, Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann Foto: SAT.1/Benedikt Müller

Beide entscheiden sich für Rehrücken zum Rotkohl. Franca in der Variante mit Tramezzini, Sellerie und Preiselbeere. Franca, die bisher nur einen Stern auf ihrer Schürze hat, dafür aber keinen „roten“ Stern: „Jaqueline hat eine Schürze voller Sterne. Das ist einschüchternd. Sie ist eine unglaublich gute Hobbyköchin.“ Schon zu Beginn übt Coach Alex ein bisschen Kritik an Francas Zubereitung. Der Rotkohl ist ihm zu grob geschnitten. Korrektur aber nicht mehr möglich. Der Rotkohl gelingt dennoch famos.

Es fließen die Tränen

Doch wie entscheidet sich Juror Rüffer? „Die stärkste Paarung ist das jetzt hier!“ Beide Löffel hätten richtig viel Power. Franca ist die Anspannung anzusehen. Kann sie mit so einem starken Löffel scheitern? Ja, leider. Denn der Hamburger Koch entscheidet sich für Jaqueline. Es kullern Tränen.

So bleibt nur noch eine Chance. Die verbliebenen Kandidaten müssen jetzt ohne ihren Coach ran – Tipps gibt es vom Gastjuror der Sendung. Die Jury besteht aus den Kochcoaches, die jeweils einen Stern zu vergeben haben. Ein Stern reicht zum Weiterkommen. Francas Hoffnung: Hoffentlich erkennt Coach Alex ihren Löffel. Die Chance steht nicht schlecht, denn Franca entscheidet sich für Süßes auf dem Löffel – als „Chef de Partie Patisserie“ ihre Spezialität.

Die letzte Chance aufs „The Taste“-Finale

Vorgabe: Jeder bekommt ein kleines Päckchen mit zwei Farben. Diese Farben müssen auch auf den Löffel. Franca wählt rot-gelb. Ihr Gericht: dekonstruierter Bratapfel – Baiser, Zimt, Mandel, Apfel und Rosine.

Die Jury ist begeistert. Kumptner: „Das ist ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt im Kaschmirmantel.“ Prosaisch wird auch Frank Rosin: „Der Löffel fliegt auf Flügeln bunt daher, auf meinen wolkig vorbereiten Gaumen.“ Da kann doch nichts mehr schief gehen, oder? Doch Tim Raue, der als erster entscheidet, vergibt seinen Stern nicht an Franca. Jetzt kommt Kumptner. Und tatsächlich entscheidet er sich für seinen Schützling. Franca weint erneut, doch diesmal sind es Freudentränen.

Nun geht es ins große Finale, das am Mittwoch, 18. Dezember, auf Sat.1 zu sehen sein wird. Wer es nicht erwarten kann, der kann jetzt schon die Sendung auf Joyn anschauen.