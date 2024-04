1 Betteln ist auch in Lahr ein Problem. Foto: Armer

Der Kommunale Ordnungsdienst hat im ersten Quartal in Lahr 4415 Falschparker verwarnt. Geahndet wurde auch organisiertes Betteln in der Innenstadt.









Laut der Polizeiverordnung der Stadt Lahr ist besonders aufdringliches Betteln auf öffentlichen Straßen, Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen untersagt. Das gilt auch für organisiertes Betteln, Betteln in Demutshaltung und Betteln mit Tieren, sobald diese im Vordergrund stehen. Darauf weist die Stadtverwaltung in ihrem turnusmäßigen Bericht zu der Arbeit des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) hin. Bei organisiertem und aggressivem Betteln erhebe der KOD eine Sicherheitsleistung und erteile einen Platzverweis.