Kochshow: Basler Koch Cyrill Baumann steht im „The Taste“-Finale

Als erster Schweizer hat es der 29-jährige Cyrill Baumann in die letzte Runde der populären Kochshow „The Taste“ geschafft.
Es mag – zumindest in Deutschland – eine Krise der Gastronomie geben, manche sprechen schon von einem Wirtshaussterben. Quicklebendig scheint gleichwohl die Koch- und Köche-Szene. Resultat und zu einem Gutteil auch Ausgangspunkt dieser Entwicklung sind die Kochshows, wo sich die Stars hinterm Herd auch vor der Kamera beweisen. Ein junger Basler setzt nun an zum Sprung an in die Doppelkarriere: Cyrill Baumann, mit 29 Jahren bereits Küchenchef im angesagten Lokal „Ufer7“ direkt überm Rhein, hat nun auch im Fernsehen ordentlich Dampf gemacht. Am Mittwoch ist Baumann als einer von sieben Finalisten bei „The Taste“ auf Sat1 zu sehen.