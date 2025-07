Bereits ein Jahr lang haben die Jungen und Mädchen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren Einblicke in die Arbeitsbereiche der Hotellerie und Gastronomie bekommen und dabei viel gelernt. Nun ging es darum, das Gelernte auch zu präsentieren. Auf der Schelklewiese hatten sich einige Gäste eingefunden, um den Auftritt zu verfolgen.

An verschiedenen Stationen konnten die 20 Kinder zeigen, was sie bereits in ihren namhaften Ausbildungsbetrieben gelernt haben. Gemeinsam mit ihren Praxispartnern aus dem Hotel Bareiss, dem Genusshotel Sackmann, dem Wellnesshotel Tanne und dem Hotel Traube Tonbach wurde also gekocht, gemixt und serviert.

Das Thema „Richtige Ernährung und Lebensmittelkunde“ vertrat Diätassistentin Gisela Hogenaar-Klumpp, die auch für den Theorieteil bei den Miniköchen zuständig ist. Nicht nur der richtige Umgang mit Lebensmitteln ist Teil der zweijährigen Ausbildung, auch eine IHK-Prüfung steht am Ende auf dem Programm.

Maultaschen als Probiererle

Voller Eifer gingen die Kinder ans Werk. Zusammen mit ihren Ausbildern vom Hotel Traube Tonbach und dem Genusshotel Sackmann wurden Maultaschen mit Kartoffelsalat und ein Erdbeer-Kräuter-Salat zubereitet. Selbstverständlich angerichtet in kleinen Schalen, damit die Gäste auch probieren konnten.

Gespannt nahmen die Besucher die Möglichkeit wahr und wurden von den Kindern mit viel Freude bedient. Trotz der hohen Temperaturen hatten alle ihr unverwechselbares Minikoch-Outfit an: weiße Kochjacke, schwarze Hose, lange Schürze und Schildmütze samt Halstuch.

Jens Zimmermann moderiert

Das Wellnesshotel Tanne kreierte wohlschmeckende Cocktails, die bei der Hitze bestens ankamen. Das Hotel Bareiss zeigte mit seiner Minikochtruppe einen perfekt eingedeckten Tisch und demonstrierte, wie ein professioneller Service funktioniert.

Gewohnt unterhaltsam moderierte Jens Zimmermann die Veranstaltung und entlockte sowohl den Ausbildern als auch den Miniköchen das ein oder andere Insiderwissen.

Wie man eine Serviette faltet

Am Theoriestand von Gisela Hogenaar-Klumpp konnten die Besucher ihre Kenntnisse über den Zuckergehalt von Lebensmitteln testen und in einer Box Gemüsesorten erfühlen.

Wie man eine Serviette richtig faltet, konnte unter Augen von Küchendirektor Oliver Ruthardt ausprobiert werden. Ruthardt ist seit 18 Jahren zusammen mit seiner Kollegin, der Küchenchefin Linda Richter, die mehr als zehn Jahre dabei ist, für die Miniköche im Hotel Bareiss zuständig und hat schon einige Miniköche auf ihrem Weg begleitet.

Das Team vom Hotel Bareiss zeigt, wie ein perfekt eingedeckter Tisch aussehen sollte. Foto: Monika Braun

„In diesem Alter sind alle sehr aufmerksam – nur langweilig darf es ihnen nicht werden“, weiß er. Immer wieder gebe es auch spannende Ausflüge, zum Beispiel zur Forellenzucht, wo dann nicht nur viel über Fische gelernt werde, sondern am Ende des Besuchs auch ein leckeres Forellen-Tatar auf dem Programm stehe.

Die Organisation der Baiersbronner Miniköche läuft über die Baiersbronn Touristik. Die Nachfrage ist nach wie vor groß. In den zwei Jahren der Ausbildung gibt es 20 Praxis- und acht Theorietreffen. Bis zur Abschlussprüfung stehen auch Sonderveranstaltungen auf dem Plan, bei denen die Miniköche mitwirken. Fragt man die Kinder nach ihren Erfahrungen, ist die Meinung einhellig: „Es macht immer Spaß, und es ist so spannend.“

Einige der Nachwuchsköche zeigten auf der Schelklewiese stolz ihre goldenen Knöpfe an der strahlend weißen Kochjacke – ein Zeichen für besonders gute Leistungen. Die Gäste staunten über die Disziplin der Jungen und Mädchen, und die rund zweistündige Veranstaltung kam bestens an.