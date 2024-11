Kochclub Nordschwarzwald: Erstmals vor 100 Jahren gegründet

1 Von einer Faschingsfeier vom Klub der Köche aus dem Jahre 1928 stammt dieses Bild. Foto: Digitalarchiv Schabert

Der Kochclub Enz-Nagold-Platte wurde 1974 in Schömberg ins Leben gerufen und 1975 in den Kochclub Nordschwarzwald überführt. Ein 1924 entstandener Vorgänger wurde 1933 aufgelöst, weil er wohl nicht genug mit NSDAP-Mitgliedern durchsetzt war.









Link kopiert



Es ist ruhig um die Jubiläen der Vereinigungen der Köche im Kreis Calw. Aber sicher laufen beim Kochclub Nordschwarzwald (KCN) Vorbereitungen, im nächsten Jahr das 50-jährige Bestehen gebührend zu feiern und auch ans 100-Jährige Gründungsdatum des Vorgängers zu erinnern. Wahrscheinlich wissen nur wenige, was der ehemalige Chefkoch des Hotels Therme (Bad Teinach) und Vereinsvorsitzende von 1999 bis 2015, der im Februar dieses Jahres verstorbene Thomas Kling, entdeckte oder in einer maschinengeschriebenen Chronik 2014 festgehalten hat: Schon 1924 gab es mit Schwerpunkt in Schömberg einen Kochclub, der 1933 den Betrieb wohl zwangsläufig einstellte. Auch der Kochclub Enz-Nagold-Platte wurde in Schömberg 1974 gegründet, und in Klings Chronik taucht er als nicht eingetragener Vorgänger des KCN auf, der im August 1975 im Vereinsregister erscheint.