Die Kochkunst des Kanderners Gerhard Kramer-Eichin blieb seinen Kriegskameraden ein Leben lang unauslöschlich im Gedächtnis. Vor 70 Jahren kehrte er aus dem Krieg heim.
In den Einträgen eines Gästebuchs kommen überwiegend Dank und Wertschätzung für den Gastgeber zum Ausdruck. Häufig sind solche Bücher in Restaurants, Hotels, Galerien und Museen ausgelegt. Meistens werden positive Bewertungen über Speisen und Getränke, Unterkunft oder gelungene Präsentationen in Ausstellungen niedergeschrieben. Einige Eintragungen enthalten aussagekräftige Gedanken, die zutreffend das Erlebte wiedergeben. Nicht selten finden sich in den Anmerkungen aber auch abgedroschene Formulierungen, die nichtssagend und langweilig ein Geschehnis beschreiben. Oftmals geht es auch mit einer unleserlichen Schrift einher. Gelegentlich wird versucht, den Text in Reimform abzufassen, was in Einzelfällen durchaus gelingt, mitunter jedoch kläglich scheitert.