Koalitionsvertrag steht: Worum Grüne und CDU bis zum Schluss gerungen haben

Nach gut zwei Wochen haben sich Grüne und CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Viele Details sollen noch nicht nach außen dringen. Doch einiges ist trotzdem schon bekannt.

So geschmeidig wie einige Beobachter zunächst gedacht hatten, liefen die Gespräche am Donnerstagabend dann doch nicht. Am Ende wurde noch einmal hart gerungen – auch um die Machtverteilung im Kabinett. Erst kurz vor Mitternacht traten der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und sein designierter Stellvertreter Manuel Hagel (CDU) vor die Presse, um die Einigung auf einen Koalitionsvertrag zu verkünden. Der sei nicht der kleinste gemeinsame Kompromiss, betonte Özdemir. Hagel sagte, die neue Koalition zeige, dass unterschiedliche Perspektiven keine unüberwindbaren Hindernisse darstellten.

Details sollen erst am Mittwoch bekannt gegeben werden Viele Details wollten sie noch nicht nennen. Erst am kommenden Mittwoch soll der fertige Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Özdemir ließ seinen Plan zum Thema Staatsmodernisierung durchblicken, um das er sich als Ministerpräsident kümmern will. So versprach er „ein Bundesland, das einfach, das schnell, das digital funktioniert“. Hagel betonte, man habe auch viel darüber gesprochen, wie man regieren wolle, um Vertrauen in der Bevölkerung zu schaffen. „Es geht darum, dass die Menschen sehen, dass Politik Probleme löst“, sagte er.

Özdemir und Hagel sind noch dabei, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Seit Mitte April sind sie per „Du“. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ob alles bis Mittwoch geheim gehalten werden kann, ist fraglich. Schon jetzt dringen Einzelheiten nach außen – gerade zu Punkten, um die heftig gerungen wurde. Rund 50 sogenannte Dissense waren zu beraten. Dazu gehörten wichtige Themen.

Bildung Schon seit den Sondierungen waren zwei Dinge klar. Erstens: Die Verantwortung für das Thema wechselt. Nach Theresa Schopper (Grüne) wird künftig die CDU wieder das Kultusministerium besetzen. Und zweitens: So weit auseinander wie früher liegen Grüne und Schwarze inhaltlich in der Schulpolitik nicht mehr.

Dazu passt, dass beide Parteien auf frühkindliche Bildung, vor allem auf Sicherung von Basiskompetenzen, besonders sprachliche, setzen. Mit einem kostenfreien letzten Kita-Jahr hatten auch beide ein sehr teures Versprechen im Wahlprogramm. Das wird auch kommen, ebenso ein Gratis-Mittagessen an bestimmten Startchancen-Ganztagsschulen. Manuel Hagel betonte am Donnerstagabend, jedes Kind in Baden-Württemberg habe eine echte Chance auf Aufstieg verdient. In der beruflichen Bildung wird die Meisterprämie für Handwerker deutlich erhöht.

Ein ungelöster Dissens betraf die verbindliche Grundschulempfehlung. Die CDU wollte sie auf Realschulen ausweiten, um das beliebig gewordene und ins Rutschen geratene gegliederte Schulsystem zu stabilisieren. Die Grünen lehnten das ab. Aus Verhandlungskreisen verlautete, die Grünen hätten sich durchgesetzt. Doch habe die CDU erreicht, dass Realschulen Kinder mit Hauptschul-Empfehlung in eigenen Zügen unterrichten dürfen. Dies soll die Schulart für leistungsstärkere Kinder attraktiv halten.

Wirtschaft Auch in der Wirtschaftspolitik sind sich Grüne und CDU in vielen Punkten einig – etwa beim Thema Bürokratieabbau. Özdemir versprach am Donnerstag etwa die Umsetzung des geplanten Effizienzgesetzes, das bis 2027 Berichtspflichten abbauen soll. Es solle zudem einen klaren Akzent geben, damit Baden-Württemberg ein starker Wirtschaftsstandort bleibe.

Zuletzt ging es offenbar vor allem um die Frage, wer für welche Themen zuständig sein wird. Die Ansiedlungspolitik ist ein Thema, das im Wirtschaftsministerium der CDU eingepflegt werden könnte, nun aber wohl weiter vom Staatsministerium aus gesteuert wird. Wer das Wirtschaftsministerium leitet, ist noch unklar. Möglicherweise bleibt Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. CDU-Landeschef Manuel Hagel soll aber auch darüber nachgedacht haben, das Thema selbst zu übernehmen. Als Option steht für ihn auch das Innenministerium im Raum. Seiner Fraktion hat er bereits zugesagt, dass er auf jeden Fall als stellvertretender Ministerpräsident ins Kabinett geht.

Özdemir und Hagel applaudieren ihrem Verhandlungsteam. Darunter dürften sich einige künftige Ministerinnen und Minister befinden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Beamte Gerungen wurde offenbar noch einmal um die Arbeitszeit von Beamten. An der Stelle hatten CDU und Grüne schon vor der Wahl keine Einigung erzielen können. Die CDU wollte die Arbeitszeit von 41 auf 40 Stunden senken. Özdemir hatte dazu diese Woche bereits ein Machtwort gesprochen: „Dafür sehe ich keinen Spielraum.“

Özdemir will Klimaschutz nicht abwickeln

Klima Auch die Klimapolitik ist ein Feld, in dem Grüne und CDU nicht unbedingt einer Meinung sind. „Es ist wichtig, dass wir wissen, wohin wir laufen“, hatte Özdemir dieser Tage gesagt. Baden-Württemberg sei keine Insel und könne nicht alles allein beeinflussen. Im Sondierungspapier ist aber schon festgehalten, dass Baden-Württemberg weiterhin bis 2040 klimaneutral werden soll. Allerdings steht dort auch, man wolle offen in den Wegen bleiben. Die Sektorziele für einzelne Bereiche wie Verkehr, Wohnen oder die Industrie könnten damit auf dem Spiel stehen. Özdemir betonte am Donnerstag aber, man werde den Klimaschutz „nicht abwickeln“.

Finanzen Einige Ideen der neuen grün-schwarzen Koalition kosten richtig viel Geld. Das kostenlose, verbindliche letzte Kitajahr etwa wird in der günstigsten Version mit 200 bis 250 Millionen Euro jährlich beziffert. Je nach Modell kann es noch deutlich mehr werden. Auch die Klimamilliarde, die Kommunen helfen soll, in Klimaanpassung und Klimaschutz zu investieren, muss gegenfinanziert werden. Gleichzeitig hat das Land mittelfristig in den Finanzen noch eine Deckungslücke von knapp 14 Milliarden Euro, und die nächste Steuerschätzung verspricht alles andere als rosig zu werden. „Die Wirtschaftskrise“, heißt es in Regierungskreisen, „ist im Landeshaushalt noch gar nicht richtig angekommen“. Es ist also zu erwarten, dass die meisten Vorhaben der neuen grün-schwarzen Koalition unter Finanzierungsvorbehalt stehen werden.

Die Wahl ist für den 13. Mai geplant

Wie es weitergeht Am Samstag treten Gremien von CDU und Grünen zusammen. Bei den Christdemokraten kommt die sogenannte Funktions- und Mandatsträgerkonferenz zusammen. Bei den Grünen treffen sich die Kreisvorstände – auch Abgeordnete sind dabei. Beides sind keine Gremien, die formal über den Koalitionsvertrag entscheiden. Das passiert auf Parteitagen am 9. Mai. Am 13. Mai soll Cem Özdemir dann im Landtag von Baden-Württemberg zum Ministerpräsidenten gewählt werden.