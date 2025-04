Autoschau in Freudenstadt Händler zeigen sich zufrieden mit Besucherzahlen

Die Neu- und Gebrauchtwagenschau lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Darüber freuten sich nicht nur die Autohändler, sondern auch der Einzelhandel, der sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag an der Aktion beteiligte.