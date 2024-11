Koalitionsvertrag Brandenburg: SPD und BSW sind sich einig: Koalitionsvertrag steht

3 SPD und BSW eben den Weg für das erste Regierungsbündnis dieser Art in Deutschland. Foto: Michael Bahlo/dpa

SPD und BSW wollen in Brandenburg gemeinsam regieren und betreten damit Neuland in Deutschland. Der Koalitionsvertrag ist fertig - es gab bei den Verhandlungen aber auch Störmanöver.









Potsdam - Die SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben sich in Brandenburg auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Damit ist der Weg für das erste Regierungsbündnis dieser Art in Deutschland frei. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte bei der Vorstellung des fast 70-seitigen Koalitionsvertrags in Potsdam: "Brandenburg braucht Stabilität und Brandenburg braucht Sicherheit".