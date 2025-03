Koalitionsverhandlungen: Unterhändler wollen an Deutschlandticket festhalten

Unterhändler wollen an Deutschlandticket festhalten

1 Deutschlandticket dürfte teurer werden. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Eine Arbeitsgruppe von Union und SPD will am Deutschlandticket festhalten. Sie schlagen aber ein neues Finanzierungsmodell vor.









Link kopiert



Berlin - Unterhändler von CDU, CSU und SPD wollen das Deutschlandticket im Nahverkehr langfristig sichern - das Ticket soll aber von 2027 an teurer werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen erfuhr, soll das Deutschlandticket zum bisherigen Preis von 58 Euro im Monat in den Jahren 2025 bis 2026 abgesichert werden. Das bedeutet, es soll in diesen Jahren keine Preiserhöhung geben. Ab 2027 soll es eine erhöhte Nutzerfinanzierung geben - das solle sozialverträglich geschehen. Vorgesehen ist dazu ein fester Schlüssel zu den Anteilen der Nutzer, des Bundes sowie der Länder.